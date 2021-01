Fortuna Sittard blijft imponeren met ’wonderdokter’ Sjors Ultee aan roer

De doelpunten in winters Zwolle kwamen op naam van Zian Flemming en de voor hem ingevallen Mats Seuntjens.

Ultee nam het begin december over van de ontslagen Kevin Hofland en pakte vervolgens 13 punten in zijn eerste vijf duels als hoofdcoach bij Fortuna. De nederlaag tegen Sparta bleek zaterdag goed verwerkt. Van de vele kansen die Fortuna kreeg, benutte Flemming er een in de 57e minuut. De middenvelder was vorig seizoen nog eigendom van PEC, dat hem verhuurde aan NEC. Afgelopen zomer stapte Flemming over naar Fortuna, waarvoor hij inmiddels zes keer heeft gescoord.

PEC was aanvallend machteloos. Het kreeg kort na rust een kansje via Eliano Reijnders, die de bal echter verkeerd raakte. Na de treffer van Flemming - opnieuw een schot van buiten het zestienmetergebied - drong de thuisploeg nog aan met schoten van Thomas Lam en een kansje voor Mike van Duinen. Maar kort voor tijd besliste Seuntjens het duel. De vijfde zege bracht Fortuna langs PEC op de elfde plaats in de Eredivisie.

Bekijk ook de stand in de Eredivisie.