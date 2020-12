Tegenslagen vreten energie bij Joost Luiten: ’Ik verpest het steeds op een paar holes’

„Voor het elfde jaar op rij speel ik deze week het DP World Tour Championship in Dubai, de seizoenfinale van de European Tour. Het was kantje boord vorige week in het Zuid-Afrikaans Open, maar ik ben heel blij dat ik me toch heb weten te kwalificeren en die mooie reeks in stand heb weten te houden”, schrijft Luiten op zijn website.

„De Earth Course van Jumeirah Estates ken ik na tien voorgaande edities natuurlijk erg goed en dat is zeker een voordeel. De baan heeft heel grote en sterk golvende greens die flink snel zijn; goed putten en de lijnen lezen is een voorwaarde om goed te scoren. Ik kan zeker goed uit de voeten op deze baan. In 2013 werd ik vierde en vorig jaar eindigde ik op de twintigste plaats.”

De afgelopen drie weken was Luiten ook al actief, dus hij heeft weinig rust kunnen nemen in aanloop naar het eindejaarstoernooi. „Omdat ik niet top speel, kosten de toernooien extra veel energie. Vorige week in het Zuid-Afrikaans Open was ook weer een goed voorbeeld; ik werd elfde met drie dubbel bogeys in het weekend, de ene nog onnodiger dan de andere”, aldus Luiten.

„Ik verpest het steeds op een paar holes, niet alleen in dit toernooi, maar eigenlijk het hele jaar al en dat is enorm frustrerend en vreet energie. Maar voor de grote seizoenfinale hier in Dubai kan ik me uiteraard nog een laatste keer dit jaar volledig opladen. Het is een geweldig toernooi om bij te zijn en hopelijk kan ik een tegenvallend seizoen toch nog wat kleur geven met een topprestatie.”

Luiten begint zijn eerste ronde donderdagochtend al om 07.25 uur plaatselijke tijd. Het is dan in Nederland 04.25 uur. Wil Besseling start een half uur later.

De laatste titel van Luiten dateert van 2018, in Oman. Hij heeft op de European Tour zes titels veroverd, waarvan twee op het KLM Open.