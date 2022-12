Van Dijk heeft slecht nieuws voor komende tegenstander: ’Kunnen nog veel beter’

„Ik denk dat we weer beter konden dan we hebben laten zien”, zo begon de verdediger na afloop bij de NOS. „Het gaat wel elke wedstrijd een stapje beter voor mijn gevoel, ook in balbezit, maar we kunnen daar nog steeds veel beter in zijn. Want we kunnen heel goed voetballen, dat hebben we vandaag ook bij veel vlagen laten zien.”

De aanvoerder genoot vooral van de eerste twee doelpunten die Oranje produceerde. „Volgens mij maken we twee fantastische goals. Dan krijgen we er een tegen, ik heb eigenlijk geen idee hoe die erin ging. Maar dan vinden we daarna een manier om te blijven strijden en zegt eigenlijk alles over dit team.”

De opdracht voor Nederland is nu helder: nog drie keer winnen. „Ja, dat klinkt heel simpel hè. Gelukkig hebben we nu twee dagen extra om te herstellen, dat is wel lekker. En daarna gaan we er weer vol voor.”

Noppert: ’Eerste bal pakken goed voor het gevoel’

Doelman Andries Noppert vindt dat het Nederlands elftal vooral een teamprestatie heeft geleverd. „Mooi voor deze groep die alles voor elkaar wil doen”, zei hij tegen de NOS. „We hebben het vandaag echt samen gedaan. Het allerbelangrijkste is dat we hebben gewonnen.”

Noppert moest al in de 2e minuut ingrijpen en dat deed hij goed. „Mooi dat ik die kan pakken en het team zo kan helpen. Als je dan ook wint, voelt dat speciaal. Voor een keeper is het altijd lekker als je de eerste bal pakt, voor het gevoel is dat goed. Ik dacht: oké, nu zit ik er lekker in.”

De doelman denkt dat Argentinië de tegenstander zal zijn in de kwartfinale van aanstaande vrijdag. „Dat denk ik wel, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ook die wedstrijd zal lastig zijn.” Mogelijk krijgt de doelman van sc Heerenveen dan Lionel Messi tegenover zich. „Die ballen moet je ook pakken.”