Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Baanrenners Havik en Van Schip winnen koppelkoers in Gent

De Nederlandse baanwielrenners Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip hebben in de aanloop naar de Olympische Spelen een koppelkoers gewonnen in Gent. Op de Belgische piste reed het duo van BEAT 35 punten bij elkaar. Roy Pieters en Maikel Zijlaard eindigden als derde met 17 punten, nog achter het Britse koppel Oliver Wood/Rhys Britton (24).

„Met nog twintig rondes te gaan, stonden we ongeveer gelijk met de Engelsen”, zei Havik. „Toen zag ik een moment en knalde ik weg. Jan-Willem reed daarna zijn eerste beurt ook kneiterhard. We lagen daardoor een halve ronde voor. Het was de laatste vijftien rondes afzien, maar het was het waard.”

Bij de vrouwen eindigden Kirsten Wild en Amy Pieters als tweede op de koppelkoers achter het Britse duo Laura Kenny/Katie Archibald. Wild won wel het omnium, voor Kenny (tweede) en Archibald (derde).

Voetbal: Vrouwen ADO Den Haag naar bekerfinale

18.40 uur: De voetbalsters van ADO Den Haag hebben de finale bereikt van het toernooi om de KNVB-beker. De geel-groene brigade van trainer Sjaak Polak versloeg FC Twente in de halve finale met 3-2. Nikki IJzerman maakte in de slotfase de winnende treffer. De 20-jarige middenveldster schoot de bal vanaf zo’n 25 meter in de kruising.

FC Twente kwam op de eigen Sportcampus Diekman na 20 minuten op voorsprong via Anna-Lena Stolze. Jannette van Belen trok de stand vlak voor rust gelijk. Rieke Dieckmann bracht de thuisclub weer aan de leiding, maar Liz Rijsbergen bracht ADO langszij. Ze profiteerde van een fout van keepster Daphne van Domselaar.

IJzerman schoot ADO naar de bekerfinale op 5 juni in Almere, waarin Ajax of PSV wacht. Die twee ploegen nemen het zondag tegen elkaar op in Eindhoven.

De voetbalsters van ADO wonnen de beker drie keer, in 2012, 2013 en 2016. De laatste drie edities van het bekertoernooi werden gewonnen door Ajax. Vorig jaar moest het bekertoernooi worden afgebroken vanwege de coronacrisis.

FC Twente, PSV, Ajax en ADO Den Haag gaan de komende weken in de play-offs strijden om het kampioenschap in de Eredivisie Vrouwen.

Golf: Joost Luiten maakt kans op eindzege in Oostenrijk

18:17 uur: Golfer Joost Luiten maakt bij het Oostenrijks Open met nog één ronde te gaan kans op de eindzege. De Bleiswijker steeg op de derde dag van de negende naar de gedeelde vijfde plek. Zijn achterstand op de twee leiders Martin Kaymer uit Duitsland en de Spanjaard Alejandro Cañizares bedraagt 3 slagen.

Luiten ging zaterdag rond in 69 slagen (-3). Daarmee verbeterde hij zichzelf op de baan van het nabij Wenen gelegen Atzenbrugg opnieuw. Hij begon donderdag met een rondgang van 71 slagen en was een dag later na 70 slagen klaar. Luiten produceerde in zijn derde omloop vijf birdies, maar liet ook twee bogeys noteren. Daardoor kwam hij uit op een score van 210 (-6).

Voetbal: Barcelona in bekerfinale met rouwbanden om overleden clubman

18.15 uur: De spelers van FC Barcelona dragen rouwbanden in de Spaanse bekerfinale tegen Athletic. De Catalaanse club is in rouw vanwege het overlijden van Josep Mussons, die tussen 1978 en 2000 heel wat belangrijke bestuursfuncties bekleedde. Mussons werd bij zijn afscheid benoemd tot erevoorzitter. Hij overleed op 95-jarige leeftijd.

Mussons was in zijn bestuursperiode nauw betrokken bij La Masia, de befaamde jeugdopleiding van FC Barcelona die topvoetballers als Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Carles Puyol en ook Lionel Messi voortbracht. De jonge Messi verhuisde in 2001 van Argentinië naar Spanje om in de opleiding van Barcelona te gaan spelen. Hij is nu aanvoerder van de club.

De bekerfinale tussen Barcelona en Athletic in Sevilla begint om 21.30 uur. Ronald Koeman kan zijn eerste prijs pakken als trainer van de Catalaanse ploeg.

Korfbal: PKC pakt ten koste van Fortuna tiende zaaltitel

17.34 uur: De korfballers van PKC/Vertom hebben voor de tiende keer de Nederlandse zaaltitel veroverd. De ploeg van coach Wim Scholtmeijer was in de finale achter gesloten deuren in Rotterdam met 22-18 te sterk voor Fortuna/Delta Logistiek. PKC maakte in de slotfase het verschil. Topschutter van de kampioensploeg was Sanne van der Werff met acht doelpunten.

Beide teams troffen elkaar in 2019 eveneens in de zaalkorfbalfinale. Fortuna zegevierde destijds in een volgepakt Ziggo Dome in Amsterdam met 21-19. Vorig jaar werd de zaalkorfbalfinale vanwege de coronacrisis geannuleerd. Fortuna blijft op vijf landstitels staan.

Voetbal: Tim Krul met Norwich City terug in Premier League

16.04 uur: Doelman Tim Krul keert met Norwich City terug in de Premier League. De ’Canaries’ zijn zeker van promotie naar de hoogste voetbalklasse in Engeland door het gelijkspel van Swansea City, de nummer 3 van het Championship, tegen Wycombe Wanderers (2-2).

Norwich City gaat met 90 punten uit 41 wedstrijden aan kop en koerst ook af op de titel. De ploeg van Oranje-international Krul neemt het zaterdagavond in eigen stadion op tegen Bournemouth. Norwich heeft 8 punten voorsprong op Watford, dat met 1-0 verloor bij Luton Town en vermoedelijk in de resterende weken van het seizoen met Swansea City gaat strijden om de tweede plek en daarmee ook rechtstreekse promotie. De nummers 3 tot en met 6 spelen in de play-offs om één ticket naar de Premier League.

De 33-jarige Krul speelt sinds 2018 bij Norwich, waarmee hij vorig jaar degradeerde uit de Premier League. De groen-gele brigade eindigde toen onderaan.

Cricket: Nederland verliest langverwachte eerste interland

15.57 uur: De Nederlandse cricketers hebben hun eerste interland sinds november 2019 verloren. Gastland Nepal was in Kathmandu veel te sterk voor de ploeg van bondscoach Ryan Campbell. Oranje kwam in 20 overs tot 136 runs, met het verlies van 4 wickets, Nepal was daar na 15 overs al overheen en won met 141 runs met 1 wicket verlies.

De cricketers moesten vanwege de coronapandemie zeventien maanden wachten eer ze weer eens serieus aan de bak konden. Diverse toernooien werden geschrapt. Nepal bracht uitkomst met de organisatie van een drielandentoernooi. Maleisië is zondag de tegenstander in de ’Tri Nations Series’.

Oranje begon tegen Nepal met batten en had moeite om tot hoge scores te komen. Scott Edwards kwam tot 30 runs, Bas de Leede tot 41. De eindscore van 136 bleek geen al te grote opgave voor Nepal, dat in de eerste 5 overs al 60 runs produceerde. In het 13e over viel het enige wicket, dankzij bowler Julian de Mey.

Tennis: Tsitsipas naar finale masterstoernooi Monte Carlo

15.54 uur: De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zich geplaatst voor de finale van het masterstoernooi in Monte Carlo. Hij rekende in de halve finale heel overtuigend af met de Brit Dan Evans. Na 1 uur en 10 minuten stonden de setstanden 6-2 6-1 in het voordeel van Tsitsipas op het scorebord. Evans had eerder in het graveltoernooi nog de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic uitgeschakeld.

Tsitsipas, de nummer 5 op de mondiale ranking, treft in de finale de winnaar van de andere halve finale, die gaat tussen de Rus Andrej Roeblev en de Noor Casper Ruud. Roeblev rekende in de kwartfinales af met de Spaanse gravelkoning Rafael Nadal, die al elf keer de beste was in Monte Carlo.

Judo: Polling en Van Dijke naar laatste vier op EK

14.24 uur: Kim Polling en Sanne van Dijke hebben zich op de EK beiden op overtuigende wijze bij de laatste vier geschaard in de klasse tot 70 kilogram. Polling was in Lissabon in de kwartfinales op ippon te sterk voor de Portugese Barbara Timo, Van Dijke was de Sloveense Anka Pogacnik ook met een ippon de baas. Polling en Van Dijke zijn in een tweestrijd verwikkeld om een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio. De EK in Lissabon zijn het laatste meetmoment.

In de klasse tot 63 kilogram bereikte Sanne Vermeer de halve finales. Ze won bij de laatste acht van Cristina Cabaña Perez. Vermeer won haar eerste twee partijen op ippon. Juul Franssen werd in de eerste ronde uitgeschakeld. Laura Fazliu uit Kosovo was op waza-ari te sterk voor Franssen, die al zeker is van een plek op de Spelen.

Basketbal: Embiid helpt ’Sixers’ aan zege op Clippers in NBA

09.25 uur: De Philadelphia 76ers hebben de koppositie in de oostelijke divisie van de NBA behouden door een zege op Los Angeles Clippers: 106-103. Joel Embiid was de uitblinker bij de ’Sixers’ met 36 punten en veertien rebounds. Bij de Clippers ontbrak de geblesseerde Kawhi Leonard. Paul George was bij de ploeg uit Los Angeles de topschutter met 37 punten.

Utah Jazz, de koploper in de westelijke divisie, won ook. De ploeg uit Salt Lake City versloeg Indiana Pacers met 119-111. Bojan Bogdanovic maakte 24 punten voor Jazz, dat wel guard Donovan Mitchell zag wegvallen met een verstuikte enkel.

Julius Randle loodste New York Knicks langs Dallas Mavericks: 117-109. Randle maakte 44 punten en noteerde ook nog eens tien rebounds en zeven assists.

Algemeen: Biden steunt Japan in aanpak voor veilige Olympische Spelen

08.26 uur: De Amerikaanse president Joe Biden vindt dat de Olympische Spelen in Tokio deze zomer moeten doorgaan. Hij sprak zijn steun uit voor de aanpak van Japan om een veilig toernooi te organiseren. Biden deed dat tijdens het bezoek van de Japanse premier Yoshihide Suga aan het Witte Huis.

Na afloop van hun ontmoeting kwam er zelfs een gezamenlijke verklaring naar buiten, waarin Biden zei dat hij „de inspanningen van premier Suga steunt om deze zomer veilige Olympische en Paralympische Spelen te houden.”

Suga zocht steun bij Biden, omdat er steeds meer twijfels rijzen of de Spelen deze zomer wel moeten doorgaan. In Japan loopt het aantal besmettingen met het coronavirus nog steeds op en de bevolking keert zich meer en meer tegen het evenement.

„We luisteren naar de deskundigen en zij doen er alles aan om de infecties in te dammen zodat we vanuit wetenschappelijk en objectief perspectief veilige Spelen kunnen realiseren”, zei Suga. „Ik heb gezegd dat Japan vastberaden is om de Spelen door te laten gaan; het is een symbool van wereldwijde eenheid en president Biden heeft nogmaals zijn steun uitgesproken.”