Biden steunt Japan: Spelen moeten doorgaan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Embiid helpt ’Sixers’ aan zege op Clippers in NBA

09.25 uur: De Philadelphia 76ers hebben de koppositie in de oostelijke divisie van de NBA behouden door een zege op Los Angeles Clippers: 106-103. Joel Embiid was de uitblinker bij de ’Sixers’ met 36 punten en veertien rebounds. Bij de Clippers ontbrak de geblesseerde Kawhi Leonard. Paul George was bij de ploeg uit Los Angeles de topschutter met 37 punten.

Utah Jazz, de koploper in de westelijke divisie, won ook. De ploeg uit Salt Lake City versloeg Indiana Pacers met 119-111. Bojan Bogdanovic maakte 24 punten voor Jazz, dat wel guard Donovan Mitchell zag wegvallen met een verstuikte enkel.

Julius Randle loodste New York Knicks langs Dallas Mavericks: 117-109. Randle maakte 44 punten en noteerde ook nog eens tien rebounds en zeven assists.

Algemeen: Biden steunt Japan in aanpak voor veilige Olympische Spelen

08.26 uur: De Amerikaanse president Joe Biden vindt dat de Olympische Spelen in Tokio deze zomer moeten doorgaan. Hij sprak zijn steun uit voor de aanpak van Japan om een veilig toernooi te organiseren. Biden deed dat tijdens het bezoek van de Japanse premier Yoshihide Suga aan het Witte Huis.

Na afloop van hun ontmoeting kwam er zelfs een gezamenlijke verklaring naar buiten, waarin Biden zei dat hij „de inspanningen van premier Suga steunt om deze zomer veilige Olympische en Paralympische Spelen te houden.”

Suga zocht steun bij Biden, omdat er steeds meer twijfels rijzen of de Spelen deze zomer wel moeten doorgaan. In Japan loopt het aantal besmettingen met het coronavirus nog steeds op en de bevolking keert zich meer en meer tegen het evenement.

„We luisteren naar de deskundigen en zij doen er alles aan om de infecties in te dammen zodat we vanuit wetenschappelijk en objectief perspectief veilige Spelen kunnen realiseren”, zei Suga. „Ik heb gezegd dat Japan vastberaden is om de Spelen door te laten gaan; het is een symbool van wereldwijde eenheid en president Biden heeft nogmaals zijn steun uitgesproken.”