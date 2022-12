Premium Het beste van De Telegraaf

Amerikaans international kan echter geluk hebben, ’bezetter’ mogelijk verhuurd Cruijff-fan Djordje Mihailovic wil bij AZ met ‘bezet’ nummer spelen

Door Steven Kooijman

Djordje Mihailovic gaat aan de slag bij AZ. Ⓒ Ed van de Pol

WIJDEWORMER - De nieuwe AZ-speler Djordje Mihailovic (24) kan na een roerige Noord-Amerikaanse zomer niet wachten om furore te maken in de Eredivisie. Als het even kan in het shirt dat zijn lievelingsnummer draagt: 14. Want: ,,Mijn vader heeft gespeeld met Johan Cruijff.”