Robert Gesink wil in Luik-Bastenaken-Luik van waarde zijn voor ’grappig mannetje’

Robert Gesink (r.) viert in 2020 samen met Primoz Roglic de winst in de Ronde van Spanje. Ⓒ FOTO Getty Images

AMSTERDAM - De verbeten grimas wanneer Robert Gesink de pedalen geselt, is onveranderd gebleven. De trouwe soldaat van Jumbo-Visma hoopt zondag in Luik-Bastenaken-Luik weer van waarde te zijn voor Primoz Roglic. De 34-jarige Gesink geniet van de manier waarop Rogla de sport benadert. De Sloveen is net als hijzelf een modelprof, maar ook iemand bij wie de lach regeert. „Primoz is niet alleen een geweldige renner, maar ook een grappig mannetje.”