’Ik houd meer van Barney Army dan van mezelf’

Raymond van Barneveld zat zaterdagavond na zijn snelle uitschakeling op het WK darts helemaal stuk. Met de nederlaag tegen de onbeduidende Darin Young kreeg de vijfvoudig wereldkampioen darts niet het gewenste afscheid van zijn zo geliefde sport. Amper 24 uur na zijn dreun in Alexandra Palace komt de 52-jarige Hagenaar met een uitgebreid statement. „Zoals ik hier de trap afloop, loop ik voor mijn gevoel een zwart gat in. Schaamte, mislukt, leeg, op en verslagen, zo voel ik me”, luidt de begeleidende tekst bij de alleszeggende foto, waar te zien is hoe hij voor de allerlaatste keer het podium verlaat.