Statement Van Barneveld: ’Dat wordt een zware strijd’

„Zo had ik mijn afscheid mijn laatste WK nooit voorgesteld”, stelde Van Barneveld in zijn emotionele post op Instagram. „Ondanks mijn vooraf voorgenomen woorden die ik tot jullie zou richten, wist ik eigenlijk al dat ik dat nooit zou kunnen opbrengen. Jullie kennen me zo langzamerhand wel, denk ik.”

Van Barneveld stelde zaterdagavond tegenover de aanwezige pers in Londen dat hij van zichzelf walgde, dat hij de zojuist voltrokken ramp zichzelf niet kon vergeven en dat het leven verder weinig zin had. „Noem me dan maar een loser of zwakkeling, want zo voel ik me namelijk ook”, reageert de wereldkampioen van 2007, toen hij in een legendarische finale zijn grote rivaal Phil Taylor versloeg, een dag later. „Ik kan gewoon alleen maar winnen en niet verliezen. Ik ben nou eenmaal zo en daar schaam ik me niet voor. Maar ik had dit ook graag anders gezien.”

Trots op onvoorwaardelijke support

Van Barneveld had in een volgepakt Alexandra Palace, waar hij gedurende de partij continu werd toegezongen met Barney Army, graag zijn trouwe aanhang bedankt. Maar het lukte hem dus gewoon niet. De harde pijn van de uitschakeling zat te diep van binnen. „Ik had graag wel de kracht gehad en de woorden gevonden om iets tegen jullie te zeggen gisteravond op tv, maar ik kon het gewoon niet”, legt hij nu uit. „Ik was en ben er echt zo kapot van. Ik vernederde mezelf zo diep en kon mijn zenuwen niet onder controle krijgen en gooide niet goed genoeg. Ik wil toch nog zeggen dat ik - ’ondanks dat ik het onvoorstelbaar vind dat jullie nog zoveel positieve reacties naar mijn socials sturen’ - heel diep van binnen ongelooflijk trots ben op jullie onvoorwaardelijke support.”

Raymond van Barneveld komt - zo zou later blijken - voor de laatste keer op bij het WK darts in Londen. Ⓒ Hollandse Hoogte

In zijn verklaring stelt Van Barneveld verder dat hij te kwaad op zichzelf was en daarnaast was het verdriet van de onnodige eliminatie door de Amerikaan Young te groot. „Ik kon niet eens voor mezelf onder woorden brengen hoe ik me voelde. Ik heb niemand willen kwetsen met mijn negatieve opmerkingen en nogmaals Barney Army en iedereen op de wereld die van darts houdt, ik hou ongelooflijk veel van jullie. Meer dan van mezelf, want dat is volledig weg en die juiste deur naar mijn geluk en liefde voor mezelf moet ik weer gaan openen.”

Afscheidstour

Van Barneveld neemt de komende weken rust om zichzelf weer te vinden. Dat zal hij normaal gesproken doen in Londen, waar hij bij zijn Britse liefde Julia blijft. „Ik hoop sterker terug te komen als mens, al wordt dat een zware strijd. Ik moet trots zijn op wat ik voor de sport heb betekend, dat ik het darten op de kaart heb gezet. Ik ga het proberen. Ik hoop toch dat ik met jullie een onvergetelijke afscheidstour mag beleven. Nu ben ik er nog niet klaar voor, maar als alles is gezakt zie ik jullie graag weer.”

Overigens gaat het eerder aangekondigde afscheid van Van Barneveld in Ziggo Dome er iets anders uitzien, zo maakte Telesport vorige week bekend. Zo wordt Ziggo Dome omgeruild voor AFAS Live en worden er drie afscheidsavonden door heel Nederland aan toegevoegd. Zijn ’laatste reis’ begint in de nieuwe opzet op vrijdag 24 januari in Den Bosch met vervolgens tussenstops in Enschede (26 januari) en Groningen (28 januari), waarbij op zaterdag 8 februari de eindbestemming Amsterdam wordt bereikt. Dat moet nog altijd de absolute apotheose worden.

