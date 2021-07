Femke Bol verbreekt eigen Nederlands record in Oslo

Dat was elfhonderdste sneller dan haar oude record van 10 juni tijdens de Diamond League-wedstrijd in Florence. Bol’s coach Laurent Meuwly reageert enthousiast vanuit Oslo: ,,Het was een goede race van Femke. De focus lag vandaag op het tweede deel van de race. Ik wilde dat Femke het eerste deel net zo snel zou lopen als het tweede deel. Daartoe moest ze efficiënt de eerste helft uitvoeren om het tweede deel goed aan te kunnen. Femke deed dat perfect vanavond, want voor het eerst liep ze alle horden in 15-pas, dus geen 16 passen tussen de horden voor de laatste twee hindernissen zoals in Florence.”

Zondag start ze in Stockholm tijdens de vijfde Diamond League-wedstrijd en kort erna in het Hongaarse Székesfehérvár. Meuwly kijkt alvast vooruit naar de komende weken. ,,Femke loopt de komende twee wedstrijden voor het eerst tegen de Amerikaanse Shamier Little, die al 53.12 heeft gelopen dit seizoen. Als Femke blijft lopen zoals vanavond kan ze in Tokio tijdens de Olympische Spelen de strijd aangaan met de snelle Amerikaanse dames.”

Afgelopen week schitterde Sydney McLaughlin tijdens de Amerikaanse Trials met een wereldrecord op de 400 meter horden van 51.90. Bol staat vierde op de wereldranglijst, waarbij Little niet naar de Spelen mag. Dit jaar heeft Bol al elf Nederlandse records gelopen. Indoor vijf keer op de 400 meter, in de buitenlucht inmiddels twee keer op de 400 meter vlak, nu dus twee keer op de 400 meter horden en ook op de estafettes verbrak ze al twee records.