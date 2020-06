NOC*NSF: geen demonstrerende Nederlanders tijdens Olympische Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) sprak zich vorige week bij monde van voorzitter Thomas Bach al daarover uit. De hoogste sportbaas vindt dat sporters door deel te nemen aan een evenement dat voor iedereen openstaat zich al uitspreken tegen racisme en discriminatie.

Sporters die deel uitmaken van TeamNL ondertekenen vooraf een manifest waarmee ze de regels van het IOC accepteren. „Vanaf het moment dat ze gaan warmlopen tot na het uitlopen of de huldiging is het niet toegestaan een statement te uiten”, zei NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg woensdag in Nootdorp.

"Op persconferenties mogen ze zeggen wat ze willen"

„Wij volgen Bach daarin. Op persconferenties mogen ze zeggen wat ze willen.” Het IOC kan sporters die de regels overtreden naar huis sturen.

Goed nieuws

Van Zanen-Nieberg hoopt de leden van NOC*NSF maandag goed nieuws te kunnen melden tijdens de algemene ledenvergadering. De voorzitter van de sportkoepel heeft eerder die dag een gesprek met minister Van Rijn (VWS) waarin zij een pleidooi zal houden voor een vervroegde start van competities in zomersporten als cricket, honk- en softbal en tennis.

Een versoepeling van de regels tegen verspreiding van het coronavirus leidde er al toe dat binnensporten, zoals badminton, gymnastiek en volleybal, en de sportscholen onder een klein voorbehoud op 1 juli weer de zaal in kunnen om te trainen. Buiten is dat voor de meeste sporten al langer mogelijk, voor de jeugd zonder de beperkende 1,5-meterregel.

NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg Ⓒ ANP

„Een aantal sporten leent zich ervoor om weer te starten”, zei Van Zanen tijdens een informele bijeenkomst in Nootdorp. „De bezorgdheid van het kabinet ligt vooral bij de vervoersstroom die competities met zich meebrengen. Wij denken dat dat bij dit soort sporten te reguleren is.”

Vooralsnog mag er voor 1 september niet in competitieverband worden gesport. „Dat er die datum kan worden begonnen is essentieel. Maar het is natuurlijk niet alleen VWS dat erover beslist. Wedstrijden gelden als evenementen waarover ook andere ministeries (justitie, binnenlandse zaken) meebeslissen. Bij de minister staat de sport er in ieder geval goed op. Van Rijn erkent ook het belang van met name breedtesport. Bewijslast daarvoor is niet meer nodig”, aldus Van Zanen, die daarom ook financieel op een volgende tegemoetkoming hoopt.

Eerder zegde het kabinet 110 miljoen euro toe, grotendeels via het kwijtschelden van accommodatiehuur tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. Maar het ontbreken van inkomsten zal de clubs nog maanden parten spelen. Van Zanen: „Ook daarover gaan we het zeker hebben.” De ledenvergadering van NOC*NSF beleeft maandag een primeur. De leden gaan niet naar Papendal, maar vergaderen via Zoom.