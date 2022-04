FC Groningen houdt poot stijf bij revelatie Bjorn Meijer (19)

De Belgische topclub was na het openingsbod van 3,5 miljoen euro bereid om tot 4,5 miljoen euro te gaan. Fledderus denkt aan een transfersom van 6 miljoen euro en heeft geen haast om tot verkoop over te gaan. De transferzomer moet nog op gang komen, terwijl er volop interesse in de jeugdige linksachter is.

Daar staat tegenover dat de speler zelf zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar de Belgische topclub en geen boodschap heeft aan de interesse van andere clubs. Bovendien loopt Meijer op een jeugdcontractje te voetballen bij FC Groningen, waardoor hij een salaris verdient, dat schril afsteekt bij het miljoenenbedrag dat zijn werkgever wenst te ontvangen voor zijn tot medio 2023 lopende contract.

Verrast

De ontwikkeling van Meijer heeft FC Groningen verrast, want na de verkoop van Gabriel Gudmundsson afgelopen zomer werd in Zweden in de persoon van Yahya Kalley een nieuwe linksback aangetrokken. Uiteindelijk kwam toch jeugdspeler Meijer bovendrijven en sinds de winterstop is hij een vaste basisspeler.

FC Groningen was in gesprek met de Groninger om zijn contract op te breken, op te waarderen en te verlengen, maar die gesprekken zijn stilgelegd door de concrete interesse van Club Brugge.