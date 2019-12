Hoogspanning van El Clasico krijgt geen vat op Frenkie de Jong

Raphael Varane (r.) probeert Frenkie de Jong af te troeven in de lucht.

BARCELONA - Dat de Clasico wereldwijd door honderden miljoenen voetbalfans werd bekeken, leek volledig aan Frenkie de Jong voorbij te gaan. De Nederlander in dienst van FC Barcelona ervoer voor het eerst de hoogspanning die er op de duels met aartsrivaal Real Madrid staat, maar oogde even ontspannen als in zijn jeugdjaren op het schoolpleintje in Arkel. Al zal het eindresultaat hem niet tevreden stemmen: 0-0.