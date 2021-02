Spelers RKC Waalwijk in zwart carnavalsshirt vanwege corona

Net als vorig jaar liet RKC een speciaal tenue maken voor het weekeinde waarin normaal gesproken uitbundig carnaval wordt gevierd. Vanwege de coronamaatregelen gaat dat feest nu niet door.

RKC had samen met de kledingsponsor een zwart tenue gemaakt met daarop gele, blauwe en rode confetti. „De zwarte achtergrond staat symbool voor het feit dat we carnaval dit jaar niet kunnen vieren zoals we dat gewend zijn”, aldus de club uit de Eredivisie.

Het logo van RKC is ook tijdelijk aangepast. De leeuw draagt naast een sjaal in de carnavalskleuren ook een mondkapje.

Het carnavalstenue bracht de Brabanders geluk. In de slotfase wisten ze met 1-0 te winnen van FC Emmen.