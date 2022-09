VIDEO Fans gaan los in nokvolle O2 Arena tijdens laatste training Federer

Premium Tennis

Raemon Sluiter: ’Het is met Federer hetzelfde als met Messi’

Het grote afscheid van Roger Federer bij de Laver Cup is aanstaande. Tennisfans wereldwijd hopen dat het tennisicoon in de Londense O2 Arena komend weekeinde nog één keer een glimp van zijn klasse kan laten zien. Raemon Sluiter was wel even stil toen hij vorige week hoorde van het naderende afscheid...