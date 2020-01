NK shorttrack: Schulting klasse apart, Roes verrast

De 22-jarige Schulting werd in 2017 ook Nederlands kampioene. Vorig jaar werd ze in Heerenveen tweede, achter Lara van Ruijven.

Op de 1500 meter was Schulting sneller dan Yara van Kerkhof en Rianne de Vries, die tweede en derde werden. Op de 500 meter was het podium hetzelfde en op de 1000 meter werd De Vries tweede en Van Ruijven derde.

Roes

Sven Roes heeft tegen de verwachtingen in de nationale shorttracktitel veroverd bij de mannen. De Fries maakte in Leeuwarden het verschil in de superfinale over 3000 meter. Roes werd in de superfinale tweede, achter Jens van ’t Wout. Dylan Hoogerwerf werd op het afsluitende - en tevens beslissende - onderdeel derde.

Roes legde de basis voor de Nederlandse titel op de 1500 meter, die hij du verrassend wist te winnen. Op de 500 meter eindigde Roes naast het podium en op de 1000 meter werd hij tweede.

De afgelopen twee NK’s, beide keren in Heerenveen gehouden, werden gewonnen door Breeuwsma. Ditmaal werd Breeuwsma tweede, het brons was voor Hoogerwerf.

„Het ging heel goed, maar dit had ik niet verwacht”, zei Roes (20) voor de camera van de NOS. „Dit is het resultaat van heel hard trainen en ontspannen blijven rijden. Die 1500 meter wilde ik echt winnen, ik reed al zo lekker op die afstand. Dat lukte, maar het lag allemaal zo dicht bij elkaar.”

Roes had zich nooit eerder zo nadrukkelijk aan het grote publiek laten zien. „Ik heb geen idee wat er nu gaat komen, ik laat het een beetje op me afkomen”, zei Roes over zijn doorbraak. „Ik zit ook niet bij de nationale selectie, omdat ik eerst met mijn coach nog op mijn techniek wilde trainen. Ik wacht het af.”