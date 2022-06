Alexander Zverev geopereerd aan drie gescheurde enkelbanden

Alexander Zverev grijpt naar zijn enkel. Ⓒ AFP

Alexander Zverev is geopereerd aan zijn rechterenkel. Bij de Duitse tennisser was na onderzoek in Duitsland vastgesteld dat hij drie banden in zijn rechterenkel heeft gescheurd. Zverev gleed uit in zijn partij tegen Rafael Nadal in de halve finale van Rolands Garros en moest opgeven.