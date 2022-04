’Erik ten Hag belandt bij Manchester United in giftige sfeer’

Voetbal

Henk Fraser kiest voor FC Utrecht en laat WK in Qatar schieten

Henk Fraser (55) is met ingang van komend seizoen de nieuwe trainer van FC Utrecht. De huidige coach van Sparta tekende in de Domstad een contract tot de zomer van 2025. Opvallend is dat Fraser zijn baan als assistent-bondscoach en daarmee het WK in Qatar – in november en december van dit jaar – opg...