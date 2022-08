Real-coach Ancelotti onderschat Eintracht Frankfurt niet

Carlo Ancelotti geeft aanwijzingen op de training een dag voor het treffen met Eintracht Frankfurt. Ⓒ AFP

Real Madrid-coach Carlo Ancelotti onderschat tegenstander Eintracht Frankfurt voor de Europese Supercup woensdag in Helsinki niet ondanks de 6-1-nederlaag van de Duitsers in de openingswedstrijd van het seizoen tegen Bayern München. „We laten ons niet misleiden door die uitslag. Die wedstrijd was tegen Bayern, maar daarvoor had de ploeg ook een uitstekend seizoen in de Europa League. Het is een dynamische ploeg.”