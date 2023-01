Premium Het beste van De Telegraaf

INTERVIEW Oud-doelman kijkt vol bewondering naar Oranje George van Noesel 62 jaar na eigen deelname aan WK handbal: ’We wisten niet wat we zagen’

Thuis voor de buis volgt George van Noesel de verrichtingen van Oranje tijdens het WK in Polen op de voet. De 84-jarige oud-doelman is er trots op dat hij ruim zestig jaar geleden zijn bijdrage heeft kunnen leveren aan de bouw van de fundering voor de Nederlandse handbaltoekomst. Ⓒ APA

De Nederlandse handbalploeg presteert verrassend goed op het WK in Polen en Zweden. Het is pas de tweede keer in de geschiedenis dat de Oranje-mannen meedoen aan de wereldtitelstrijd. George van Noesel (84) maakte als keeper deel uit van het nationale team dat erbij was op het WK in 1961 en heeft door een hartverscheurende gebeurtenis ook een bijzondere link met de huidige selectie.