Kritische Peter Bosz legt lat direct hoog bij PSV: ’Het moet echt beter’

EINDHOVEN - De individuele klasse van Noa Lang en vechtersmentaliteit van invaller Ismael Saibari waren er in belangrijke mate verantwoordelijk voor dat PSV de indrukwekkende thuisreeks tegen FC Utrecht kon voortzetten en het Eredivisie-seizoen 2023/2024 aftrapte met een 2-0 zege. Na alle hosannaverhalen over het PSV-spel in de wedstrijden tegen Feyenoord en Sturm Graz was het nu beduidend minder wat het team van trainer Peter Bosz op de mat legde.

Peter Bosz Ⓒ ANP Pro Shots