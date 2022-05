FC Twente vraagt Andries Ulderink om opheldering na stap naar Royal Antwerp FC

Dat Ulderink en hoofdtrainer Ron Jans niet op één lijn zaten, was bekend bij de clubleiding en de beslissing van de assistent om te stoppen, was daarom geen verrassing. Maar dat diezelfde dag via deze krant bekend werd, dat Ulderink aan de slag gaat bij Royal Antwerp FC, was dat wel voor FC Twente. Het was de club uit Enschede niet bekend dat de assistent-trainer een andere club achter de hand had.

FC Twente gaat in gesprek met Ulderink om opheldering te krijgen. ,,We hebben veel respect voor Andries als trainer en als mens, maar we hebben wel een aantal vragen. We willen graag van Andries horen hoe het precies zit”, aldus algemeen directeur Paul van der Kraan.

Ulderink heeft van de nieuwe technisch directeur Marc Overmars de toezegging op zak dat hij aan de slag kan als assistent-trainer bij Royal Antwerp FC. Overmars en Ulderink werkten al eerder samen bij Go Ahead Eagles en Ajax. Overmars is druk doende om de technische staf voor komend seizoen een eigen signatuur te geven. Zo ligt er voor Mark van Bommel een tweejarig contract als hoofdtrainer klaar.

