Live Extra: AZ treft FC Twente in crisissfeer

AZ gaat naar Enschede voor de wedstrijd tegen het onrustige FC Twente (18.30 uur), ADO Den Haag speelt thuis PSV (19.45 uur). Fortuna Sittard ontvangt om 20.45 uur FC Emmen.

AZ

Ramon Leeuwin begint in de uitwedstrijd tegen FC Twente voor het eerst in de basis bij AZ. De 32-jarige verdediger, in de winterstop aangetrokken door de nummer 2 van de eredivisie, vormt in Enschede het centrale verdedigingsduo met Stijn Wuytens. Jordy Clasie schuift door naar het middenveld omdat Fredrik Midtsjø ziek is.

Met Clasie centraal achterin werd AZ midweeks in de kwartfinales van het bekertoernooi verrast door NAC Breda (1-3). Linksback Owen Wijndal is weer fit en krijgt daarom de voorkeur boven Thomas Ouwejan.

FC Twente

Bij FC Twente zit Wout Brama op de bank. De routinier was de afgelopen dagen de meest besproken man in Enschede. Supporters van Twente zijn boos omdat trainer Gonzalo Garcia de 33-jarige middenvelder wekenlang niet opnam in de selectie. Na de verloren uitwedstrijd dinsdag tegen FC Emmen (2-0) eisten ze uitleg.

Met name keeperstrainer Sander Boschker liet zich in het gesprek met de boze fans, waarvan opnames uitlekten, kritisch uit over Brama. Ondanks alle commotie besloot Garcia om Brama toch weer op te nemen in zijn wedstrijdselectie.

Arne Slot reist met AZ af naar FC Twente. Ⓒ ANP Sport

Zaterdag

18.30 uur: FC Twente - AZ

FC Twente - AZ 19.45 uur: ADO Den Haag - PSV

ADO Den Haag - PSV 20.45 uur: Fortuna Sittard - FC Emmen

Zondag

12.15 uur: Vitesse - SC Heerenveen

Vitesse - SC Heerenveen 14.30 uur: Ajax - RKC Waalwijk

Ajax - RKC Waalwijk 14.30 uur: Sparta Rotterdam - FC Groningen

Sparta Rotterdam - FC Groningen 16.45 uur: PEC Zwolle - Feyenoord

PEC Zwolle - Feyenoord 16.45 uur: Willem II - FC Utrecht

Uitslagen

VVV-Venlo - Heracles Almelo 1-0

Bekijk hier de stand en het programma in de Eredivisie