Live Extra: Berghuis schiet Feyenoord wéér naast PEC

Maar voordat Ajax in actie komt is het om 12.15 uur eerst de beurt aan Vitesse en SC Heerenveen. Later op de middag komt ook Feyenoord in actie. De Rotterdammers treffen PEC Zwolle in Overijssel.

Volg hier alle Eredivisie-duels van minuut tot minuut via onze livewidget.

Zondag

12.15 uur: Vitesse - SC Heerenveen 4-2

Vitesse - SC Heerenveen 4-2 14.30 uur: Ajax - RKC Waalwijk 3-0

Ajax - RKC Waalwijk 3-0 14.30 uur: Sparta Rotterdam - FC Groningen 1-2

Sparta Rotterdam - FC Groningen 1-2 16.45 uur: PEC Zwolle - Feyenoord

PEC Zwolle - Feyenoord 16.45 uur: Willem II - FC Utrecht

Uitslagen

VVV-Venlo - Heracles Almelo 1-0

FC Twente - AZ 2-0

ADO Den Haag - PSV 0-3

Fortuna Sittard - FC Emmen 0-0

Bekijk hier de stand en het programma in de Eredivisie