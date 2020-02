LIVE EXTRA - VVV ontvangt Heracles

VVV-spits Oussama Darfalou. Ⓒ ANP

VENLO - De 23e speelronde in de Eredivisie barst vanavond los in De Koel, waar thuisclub VVV-Venlo het bezoekende Heracles Almelo ontvangt. Volg de wedstrijd van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.