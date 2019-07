Oranje duikelt uit top-15 FIFA-ranking

Oranje leverde twee plaatsen in en staat nu zestiende, gedeeld met Italië. Vorige maand was Nederland dankzij de finaleplaats in de Nations League nog gestegen naar de veertiende plek.

De ranglijst wordt nog steeds aangevoerd door België. Achter de Belgen wisselden Frankrijk en Brazilië, dat nu tweede staat, van plek. Brazilië won eerder deze maand in eigen land de Copa America.

De grootste stijgers in de top zijn Uruguay en Colombia, die nu vijfde en achtste staan. Spanje zakte twee plaatsen en staat nu negende, Duitsland zakte weg en staat één plek hoger dan Nederland.