UEFA: ’Clubs die deelnemen aan de Super League komen andere competities niet meer in’

„Als de Super League inderdaad opgericht wordt, dan zullen wij - de UEFA, de Engelse FA, de Spaanse RFEF, maar ook de FIFA en alle andere leden - verenigd strijden tegen die project”, zo schrijft de Europese voetbalbond. „Dit project komt voort uit het eigenbelang denken van enkele clubs op een moment dat de maatschappij meer dan ooit behoefte heeft aan solidariteit.”

„We zullen alles dat binnen onze mogelijkheden ligt, zowel sportief als juridisch, doen om dit te stoppen”, vervolgt de UEFA. „De betreffende clubs zal het verboden worden om deel te nemen aan alle andere competities op nationaal, Europees en wereldniveau. De spelers kunnen geweerd worden uit de nationale ploegen.”

„We zijn de clubs in andere landen, in het bijzonder Franse en Duitse clubs, dankbaar dat ze dit geweigerd hebben. We roepen de liefhebbers, fans en politici op om ons te steunen in het gevecht tegen zo’n soort project, mocht het daadwerkelijk aangekondigd worden”, aldus de UEFA.

De KNVB heeft inmiddels laten weten het statement van de UEFA te steunen. „De Super League is niet in het belang van het Nederlands voetbal.”

Reactie Ajax

Ajax heeft in eerste instantie aangegeven dat de club onderdeel zou willen uitmaken van zo’n Super League als deze van de grond komt, afhankelijk van de voorwaarden en consequenties. Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, laat weten: „Het is allemaal nog prematuur. We willen niet op de zaken vooruitlopen.”

Twaalf clubs

The New York Times meldde zondag dat er sprake was van een principeakkoord tussen twaalf clubs uit Spanje, Italië en Engeland. Juventus, Manchester United, Liverpool en Real Madrid zouden de initiatiefnemers van de Super League zijn.