Wit-Russische fans negeren adviezen bij bekerfinale: geen mondkapje en bij elkaar op tribune

De ploeg versloeg in de finale in Minsk Dinamo Brest met 1-0. De winnende goal viel in de slotminuut van de verlenging. Verdediger Zachar Volkov was de maker. De spelers van BATE vlogen elkaar in de armen na de verlossende treffer.

Knuffelen

Het waren taferelen die opmerkelijk zijn in de coronacrisis, die wereldwijd het voetbal heeft stilgelegd. Enkele competities zijn hervat, zoals de Bundesliga, maar zonder publiek en met de instructie voor de spelers elkaar niet te knuffelen na een doelpunt.

De voetbalbond van Wit-Rusland had 5700 kaarten verkocht voor het duel. Het was de bedoeling dat de supporters zich zouden verdelen over alle tribunes, maar dat advies negeerden ze. De fans zaten in grote groepen bijeen en de meesten droegen geen mondkapje.