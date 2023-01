Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuw realisme in Eindhoven PSV doet financieel stap terug

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Algemeen directeur Marcel Brands van PSV. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - PSV heeft in de ratrace om financieel enigszins in de slipstream te blijven van het met geld smijtende Ajax de afgelopen jaren te scherp aan de wind gevaren en doet een stapje terug. Door het nieuwe realisme was een verkoop van Cody Gakpo deze window absoluut onvermijdelijk, hebben algemeen directeur Marcel Brands, financieel directeur Jaap van Baar en commercieel directeur Frans Janssen aangegeven. „Je wil succes hebben en dan mag je best een beetje risico nemen, maar het moet wel verantwoord blijven. Uiteindelijk moeten we wel de continuïteit van de club voor ogen houden”, aldus Brands.