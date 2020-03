Wordt de Tour de France dit jaar nog verreden? Ⓒ Reuters

En nu ASO, organisator van de Tour de France? De Zomerspelen wijken terecht, in belang van de gezondheid van de mensen. Toch nog gewoon blijven vasthouden aan het idee dat het grootste wielerevenement ter wereld onveranderd doorgang zal vinden in deze zomer, of iets later, mocht het coronavirus langer blijven voort woekeren?