Henk de Jong ondergaat succesvolle operatie

De Jong stopte in oktober als trainer van Cambuur. Eind 2021 werd een cyste ontdekt in het hoofd van de coach, die gedurende twee periodes eindverantwoordelijke was in Leeuwarden.

Cambuur stelde in november Sjors Ultee aan als opvolger van De Jong. De club staat op de laatste plaats in de Eredivisie met 5 punten achterstand op plek 16, een plaats die recht geeft op de play-offs.