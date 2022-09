AZ meldt miljoenenwinst door transfers en wegvallen beperkingen

Voetbal

Arne Slot ‘nog ziek’ van manier van verliezen in topper: ’Onvolwassen’

Arne Slot gaat met Feyenoord een programma in van zes duels in elf dagen. De verloren topper bij PSV lijkt na de interlandbreak ver achter eenieder te liggen, maar dat geldt niet voor de trainer van de Rotterdammers, zegt hij desgevraagd. ,,Nee, want dat heeft heel lang in m’n hoofd gezeten’’, aldus...