Bondscoach terug naar Hollandse School Louis van Gaal kiest voor 1-4-3-3 tegen Noren

Door Mike Verweij & Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Justin Bijlow lijkt de voorkeur te krijgen onder de lat bij Oranje. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

ZEIST - Afgaande op de ’besloten’ training op de KNVB-campus in Zeist, enkele uren voor het vertrek naar Oslo, kiest Louis van Gaal vanavond in het belangrijke WK-kwalificatieduel met Noorwegen voor het 1-4-3-3-systeem. Daarmee keert de bondscoach, die op het WK in 2014 voor 1-5-3-2 koos en zijn voorganger Frank de Boer daar voor het EK 2020 nog in steunde, terug naar de Hollandse School.