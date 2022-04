Premium Het beste van De Telegraaf

Na fouten tegen Benfica, Groningen en Sparta.. Tijdperk-Onana voorbij bij Ajax: Ten Hag kiest in finale voor Stekelenburg

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

André Onana Ⓒ Pro Shots

AMSTERDAM - Als hij de komende dagen fit blijft en zijn trainer Erik ten Hag niet meer van gedachten verandert, staat Maarten Stekelenburg (39) zondag tijdens de TOTO KNVB-bekerfinale tegen PSV onder de Ajax-lat. Ten Hag slachtoffert André Onana (25), die tegen Benfica, FC Groningen en Sparta in de fout ging. Daarmee komt er een vervroegd einde aan het tijdperk-Onana, de keeper die in 2015 voor een opleidingsvergoeding van 300 duizend euro overkwam van FC Barcelona en een groot aandeel had in het bereiken van de Europa League-finale van 2017 en halve eindstrijd van de Champions League in 2019.