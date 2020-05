Voorwaardelijke straf voor hooligan die Bas Dost aanviel

Bas Dost liep destijds een lelijke 'jaap' op bij de aanval. Ⓒ Hollandse Hoogte

LISSABON - Een rechter in Lissabon heeft de Portugese hooligan die in mei 2018 spits Bas Dost aanviel tijdens de training een voorwaardelijke straf opgelegd. De vechtersbaas gaf toe dat hij de Nederlander met een riem had geslagen. Dost liep daarbij een flinke hoofdwond op.