Maarten Stekelenburg: ’AS Roma niet blij met Ajax’

Maarten Stekelenburg verruilt Ajax in augustus 2011 voor 6,5 miljoen euro voor AS Roma en speelt daar tot de zomer van 2013. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Maarten Stekelenburg (38) kende saaiere dagen in zijn rijke voetbalcarrière dan vrijdag 19 maart 2021. Terwijl de doelman van Ajax nog nagenoot van de plaatsing voor de kwartfinale van de Europa League, hoorde hij dat Frank de Boer hem had geselecteerd voor Oranje én koppelde het lot de Amsterdammers bij de laatste acht aan Stekelenburgs oude club AS Roma.