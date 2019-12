Video: Spelers City maken van nood een deugd

De ploeg van trainer Pep Guardiola wilde zich voorbereiden op de wedstrijd in de Premier League, toen bleek dat er een elektronisch probleem was in de kleedkamer voor de bezoekers. Het maakte voor de uitslag uiteindelijk weinig uit, want de Citizens wonnen uit met 4-1, onder andere door twee treffers van Gabriel Jesus.

Bovendien maakten ze van een nood een deugd. De selectie liet niet alleen de voeten, maar ook de kelen spreken. Op een filmpje op het twitteraccount van City is te zien hoe ze gezamenlijk na de wedstrijd ’Wonderwall’ van de Britse band Oasis inzetten.

Oasis, uit Manchester, ging in 2009 uit elkaar nadat de broers Liam en Noel Gallagher niet meer door één deur konden. De twee staan erom bekend dat ze hartstochtelijk fan zijn van Manchester City. Zo kwam Noel vorig seizoen na het behalen van de de landstitel de kleedkamer binnen om Wonderwall te zingen met de selectie.

Liam laat voorafgaand aan zijn concerten altijd het kampioenslied van City horen. Toen hij laatst moest optreden in Liverpool viel dat overigens niet helemaal in goede aarde.

Zeker niet toen hij ook nog eens op het grote scherm ’VAR-penalty’ liet zien. Daarmee liet hij nogmaals blijken het niet eens te zijn met de beslissing bij Liverpool-Manchester City (3-0) van enkele weken geleden, toen Liverpool-speler Trent Alexander-Arnold hands zou hebben gemaakt binnen de zestienmeter. De videoscheidsrechter in dienst bekeek de situatie, maar oordeelde dat het geen strafschop voor Manchester City waard was. Liam kon de beslissing nog niet met rust laten, zo bleek dus.

Uiteindelijk zorgde de televisiecrew van Amazon Prime er overigens voor dat het technische probleen werd opgelost in de kleedkamer.

Bekijk ook: Manchester City nu wél bij de les