Annemiek van Vleuten hervat wielerseizoen in stijl

Van Vleuten achterhaalde samen met Anna van der Breggen in de laatste omloop de Spaanse Mavi Garcia, die alleen op kop lag. In de slotkilometers liet de wereldkampioene met een aanval haar concurrentes achter.

De vrouwenploeg van CCC-Liv, met boegbeeld Marianne Vos, had zich op het laatste moment teruggetrokken uit de Spaanse wielerkoers. „De gezondheidsrisico’s in de regio Navarra zijn te groot”, aldus teammanager Eric van den Boom. De ploeg maakte ook bezwaar dat sommige ploegen mogelijk geen verplichte coronatest hadden gedaan. Uiteindelijk gingen vijftien teams van start.

De rensters moesten vier beklimmingen over. Op de slotklim haalden de Nederlandse toppers de Spaanse bij. In de laatste 10 kilometer naar de finish konden Van der Breggen en Garcia het tempo van de wereldkampioene niet bijhouden. Garcia kwam op 18 seconden binnen als tweede, Van der Breggen finishte 9 seconden later als derde.

Voor Van Vleuten betekende het haar tweede zege van het seizoen. De wereldkampioene startte eind februari haar jaar in de Omloop Het Nieuwsblad en schreef de Belgische koers meteen op haar naam. Daarna werden in België nog twee wedstrijden verreden waar ze niet aan deelnam en vervolgens verdwenen de wedstrijden in het voorjaar een voor een van het programma vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Van Vlieten is blij dat ze ook haar tweede race van het jaar heeft gewonnen. „Ik was een beetje nerveus, omdat ik net van hoogtestage kwam. Ik ben ook tevreden omdat ik slim heb gereden”, zei de wereldkampioene met een mondkapje op.