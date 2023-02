Tante Annie maar liefst 80 jaar lid van korfbalvereniging Blauw-Wit

Met een glimlach van oor tot oor opent Schaap de deur van haar Amsterdamse bovenwoning in De Pijp. Na het inschenken van een bakkie koffie, verhaalt de kwieke negentiger enthousiast over ’haar’ Blauw-Wit. Dat de liefde voor de club bij haar diep zit, blijkt halverwege het gesprek nog maar eens. Dan vertelt het erelid dat Blauw-Wit dagelijks bij haar ’aan tafel schuift’. „Ik eet met bestek dat ik van Blauw-Wit heb gehad na verschillende kampioenschappen. Toen ik in het tweede team kwam, werden we direct kampioen. Later werd ik dat nog vaker. Het eerste jaar kregen we een vork en mes, het tweede jaar een lepel en het derde jaar een servetring”, onthult Schaap. De krasse Amsterdamse korfbalde tot haar 38e. Met een lach vervolgt ze: „Ik kan mij nog goed herinneren hoe we naar uitwedstrijden in Friesland reisden direct na de oorlog. Niet met de bus, maar met de vrachtwagen. Met heel de ploeg zaten we in de aanhanger en hadden we de grootste lol. We speelden in broekjes, die we hadden gemaakt van oude lakens. Dat is nu niet meer voor te stellen” knipoogt ze.

Op 13-jarige leeftijd maakte Schaap voor het eerste kennis met Blauw-Wit. Via een vriendin, met wie ze nog steeds bevriend is, kwam ze daar terecht. „Ik ging naar de modevakschool en daar was een meisje dat op korfbal zat. Zij vroeg of ik mee wilde naar korfbal”, vervolgt Schaap, die direct ’aan het werk’ werd gezet. „We werden als 13-jarige gelijk opgetrommeld om mee te helpen met vrijwilligerstaken. In de loop der jaren heb ik in vrijwel alle commissies gezeten.”

"Met de junioren ben ik als coach in 1985 kampioen geworden"

Daarnaast hielp Schaap onder andere bij de bouw van de huidige sporthal, organiseerde ze veel inzamelingsacties voor Blauw-Wit, verkocht ze om de clubkas te spekken allerlei clubattributen en was ze coach. „Met de junioren ben ik als coach in 1985 kampioen geworden”, aldus Schaap.

Tot dik in tachtig bleef ze actief als vrijwilliger. Op hoge leeftijd bemande ze nog het wedstrijdsecretariaat. Ook haar man deed veel bij Blauw-Wit: „Hij is 26 jaar secretaris geweest. Ik leerde hem bij de club, waar alle drie onze kinderen hebben gespeeld, kennen. Helaas is hij te vroeg overleden. Na zijn overlijden, had ik geen zin meer om naar de korfbalclub te gaan, maar iemand sleepte mij mee en daar ben ik nog steeds blij om.”

Tegenwoordig komt Schaap vooral in de zomermaanden bij de zebra’s. „Ik wil niet meer in het donker thuiskomen. Dat vind ik niet prettig. Daarom kom ik er in de wintermaanden niet meer.” Afgelopen week werd Schaap op feestelijke wijze in het zonnetje gezet door de voorzitter van Blauw-Wit, Tony Verwoert. Schaap trots: „Ik voel mij gewaardeerd als (voormalig) vrijwilligster en erelid.”