Mathieu van der Poel over gouden ambities: ’Het is een wilde gok’

Revanchegevoelens zijn Annemiek van Vleuten vijf jaar na ’De Val’ vreemd

De Nederlandse vrouwen zijn zondag in de wegwedstrijd dé topfavorieten voor olympisch goud. Annemiek van Vleuten (38) leek vijf jaar geleden in Rio op weg naar de titel, maar na een zware val vervloog die droom, waarna Anna van der Breggen toch het Wilhelmus liet klinken. Van Vleuten gaat voor de he...