Stengs voorlopig nog even aan de kant bij AZ

Het drietal had de eerste trainingsweek in fysiek opzicht niet helemaal goed doorstaan. Met name smaakmaker Stengs zal daardoor in de beginfase van de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog wel wat geduld moeten hebben.

„Na een week trainen hebben ze in verschillende mate wat pijntjes”, liet Slot weten. „Dat is wel de grootste teleurstelling van de eerste week. Ron is na de eerste trainingsdag wat geblesseerd geraakt, dus hij is er even uit. Myron en Calvin hadden ook even een ’momentje’ op de training en dan wil je gewoon heel voorzichtig zijn. Ik verwacht dat Myron er heel snel weer bij zal zijn, maar bij Calvin zal het wel ietsje langer gaan duren. Hij zal komende week nog niet op het trainingsveld staan.”

Bekijk ook: AZ begint voorbereiding met nederlaag door Cyriel Dessers

Slot was naar eigen zeggen over veel dingen tevreden in het eerste oefenduel. „Maar niet over het allerbelangrijkste en dat is het resultaat natuurlijk. We waren heel dominant en kregen veel kansen, maar verloren door één moment van onachtzaamheid. Dan probeer je gelijk een link te leggen met de komende kwalificatie voor de Champions League die ook over één wedstrijd gaat. Winst en verlies liggen dan heel dicht bij elkaar. In voetbal wint niet altijd de beste ploeg, zeker niet als je maar één wedstrijd speelt, en dat is een belangrijke les van dit duel.”