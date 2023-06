West Ham United wint Conference League na goal in extremis tegen Fiorentina

In de tijd van The Beatles vierde zowel Fiorentina als West Ham United zijn laatste Europese trofee. Beide clubs wonnen de Europa Cup II in respectievelijk 1961 en 1965. Een van de twee maakte woensdagavond in Praag dan ook een eind aan die lange droogte door de Conference League te winnen. Dat werd dus West Ham.

Zowel Fiorentina als West Ham ontdeed zich op weg naar de finale van een Nederlandse tegenstander. West Ham schakelde in de halve finale AZ uit. Fiorentina won aan het begin van het seizoen in de play-offs van FC Twente.

Bebloed hoofd door publiek

De weinig verheffende eerste helft werd maar weer eens ontsierd door de meegereisde fans. Fiorentina-speler Biraghi werd geraakt door een voorwerp uit het publiek en de scheidsrechter besloot de wedstrijd tijdelijk stil te leggen. Biraghi bloedde en kreeg verband om zijn hoofd. De spelers gingen overigens niet het veld af en dus werd het spel na vier minuten oponthoud hervat.

Luka Jovic dacht in blessuretijd te scoren en La Viola op voorsprong te brengen, maar hij bleek buitenspel te staan. Daar kwamen The Hammers goed weg, in een verder wanstaltige eerste 45 minuten voetbal.

Penalty na VAR-ingreep

Ook na rust was weinig leuk voetbal te zien. In de 59e minuut leek West Ham United ineens wellicht een penalty te gaan krijgen. Binnen de zestienmeter kreeg Fiorentina-aanvoerder Biraghi de bal ongelukkig op zijn arm. Na het ingrijpen van de VAR besloot arbiter Carlos del Cerro de bal op de stip te leggen. Said Benrahma ging achter de bal staan en knalde de strafschop binnen: 1-0 West Ham.

Lang duurde de voorsprong niet. In de 68e minuut kwam La Viola weer langszij. Een lange bal van Sofyam Amrabat belandde op het hoofd van Nicolas Gonzalez en die vond Giacomo Bonaventura. De aanvaller kreeg de bal binnen de zestienmeter en rondde als een echte spits snel en koel af: 1-1. Amrabat stond dus aan de basis van de treffer. De Marokkaanse middenvelder was ook in de finale de beste man van het veld en de vraag is waar hij zijn loopbaan gaat voortzetten.

Goal in extremis

Hierna ging het op en neer, al was Fiorentina het sterkere team op dat moment. Gonzalez schoot namens de paarsen maar net naast. West Ham United kwam er ondertussen een paar keer gevaarlijk uit, maar de ploeg van David Moyes grossierde in balverlies en speelde eigenlijk een erbarmelijke pot voetbal in Praag.

Ongelofelijk maar waar viel de goal toch voor West Ham. In de 90e minuut werd Bowen diepgestuurd en ineens kon hij alleen af op Fiorentina-keeper Pietro Terracciano: raak. West Ham leidde in de 90e minuut en de Conference League kon ze haast niet meer ontgaan. En dat gebeurde dan ook niet. De eerste Europese prijs sinds 1965 voor de club uit Londen.

Matchwinner Bowen van West Ham ziet droom uitkomen

Bowen kon nauwelijks geloven dat hij met zijn winnende doelpunt West Ham United aan de overwinning had geholpen. „Ik heb ervan gedroomd in de laatste minuut het winnende doelpunt te maken en dan gebeurt dat ook nog. Ik heb er geen woorden voor, ik ben in tranen uitgebarsten en ik ben gewoon blij.”

West Ham was er ook aan toe, vervolgde de aanvaller. „We hebben geen best seizoen achter de rug in de Premier League. De club niet en ik persoonlijk ook niet. Dit hadden we nodig. We zijn allemaal dolgelukkig. Ik heb zojuist de belangrijkste wedstrijd van mijn leven gespeeld en nog gewonnen ook. Mooier kan het niet.”