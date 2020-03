Schmidt gaf PSV al instructies voor spelers

De 53-jarige Duitser had zelfs al aanbevelingen gedaan, voor spelers die passen binnen zijn speelstijl. „Wij kennen deze spelers en gaan dat samen proberen voor elkaar te krijgen”, zei technisch manager John de Jong eerder. Dat er nu mogelijk maanden wegvallen, waarin de scouting spelers nog live had kunnen bekijken, zal PSV volgens algemeen directeur Toon Gerbrands niet voelen.

Hij stelt dat PSV zijn huiswerk al zodanig heeft gedaan dat het direct kan schakelen. Op de extra bijzonderheden van de nieuwe trainer moet het anticiperen. Bovendien zijn tegenwoordig alle beelden van transfertargets via onlinetools op te vragen. „Het voordeel van de vroege aanstelling valt niet weg”, zegt Gerbrands. „Zelfs als er helemaal geen wedstrijden meer worden gespeeld: we hebben rapporten van een jaar intensieve scouting. We weten welk profiel spelers we nodig hebben. Dat komt niet op de laatste maanden aan. Ik durf te stellen dat John de Jong en zijn scouting daarin de zaken goed voor elkaar hebben. Het complete technische plaatje is ook waarom een coach ’ja’ zegt tegen een club. Wie gaat, wie blijft en wat is er mogelijk?”

Wat het laatste betreft, is Gerbrands’ hoop en verwachting dat Schmidt en zijn speelwijze als katalysator dienen om eerder onbereikbare spelers naar Eindhoven te halen. „Ik begrijp dat John de Jong die signalen af en toe al opvangt.”