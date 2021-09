Oproep Annemiek van Vleuten vindt gehoor: bijzondere oorbel terecht

En die zoektocht bleek dus succesvol. „Iemand heeft mijn oorbel gevonden!” liet van Vleuten woensdagavond weten.

De oorbel van Van Vleuten is weer terecht. Ⓒ Instagram Annemiek van Vleuten

Toen Van Vleuten eindelijk goud pakte op de Olympische Spelen, afgelopen zomer in Tokio, werd al duidelijk wat de oorbellen voor haar betekenen. ’Mam!’, schreeuwde ze in de camera, terwijl de kersverse olympisch kampioene met haar vingers op haar oorbellen wees. Ze had de sieraden gekregen van haar vader, voordat hij in 2008 overleed.

„Het zijn haar geluksoorbellen. Toen ze dat riep moest ik wel even een traantje wegpinken hoor”, liet moeder Ria destijds weten in De Telegraaf.

Geluk brengen

Ria was erbij toen Annemiek in 2019 wereldkampioene op de weg werd. Op de Spelen in Tokio niet en óók niet in Rio 2016 toen haar dochter op weg leek naar olympisch goud, maar viel. „Toen zei ze: ’nou mam, die oorbellen hebben geen geluk gebracht’. ’Zeker wel’, antwoordde ik. Wij vreesden het ergste toen we je daar stil zagen liggen, maar je leeft nog. En sindsdien heeft ze die oorbellen altijd tijdens speciale wedstrijden in.”