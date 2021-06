Verpleegkundige Diego Maradona: ’Geen dokter deed iets om zijn dood tegen te gaan’

„Er waren heel veel waarschuwingssignalen dat Maradona dood zou gaan. Geen van de doktoren deed iets om dat te verhinderen”, aldus de advocaat. Zijn cliënt zou hebben gepleit voor het maken van een CT-scan, nadat Maradona was gevallen in het ziekenhuis waar hij begin november werd geopereerd vanwege een bloedstolsel in zijn hersenen. Die scan zou echter niet gemaakt zijn. Ook kreeg Maradona volgens de verpleegkundige de verkeerde medicatie voorgeschreven. Drie weken na de operatie overleed de man die Argentinië in 1986 wereldkampioen maakte op 60-jarige leeftijd.

Begin deze week startte het proces. Het Openbaar Ministerie in Argentinië vervolgt zeven leden van het medisch team rond het voetbalicoon voor opzettelijke doodslag. Ze worden een voor een ondervraagd en riskeren bij een veroordeling celstraffen die kunnen oplopen tot 25 jaar. Ricardo Almiron, een 37-jarige verpleegkundige die Maradona in de laatste uren van diens leven verzorgde, werd maandag als eerste gehoord. Leopoldo Luque, de lijfarts van ’Pluisje’, is op 28 juni de laatste die wordt ondervraagd.

Bekijk ook: Artsen rond Diego Maradona riskeren nu celstraf van 25 jaar

Een medisch panel van twintig experts dat de dood van Maradona onderzocht, stelde dat hij ontoereikende medische zorg had ontvangen, was verwaarloosd en langdurig had geleden voordat hij overleed aan een hartaanval.