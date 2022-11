Welke buitenlandse schaatsers jagen dit seizoen op Nederlandse toppers?

Schaatsen

Kjeld Nuis hoopt op rentree in Heerenveen

Kjeld Nuis moet de World Cup in het Noorse Stavanger (11-13 november) aan zich voorbij laten gaan, maar hoopt er een week later in Heerenveen wél bij te zijn. De 32-jarige topschaatser is nog herstellende van een liesblessure en zijn revalidatietraject verloopt volgens plan, alleen komen de races in...