Max Verstappen veruit de snelste in laatste vrije training Abu Dhabi

De tijd van de Nederlander in zijn Red Bull op het circuit van Yas Marina was 1.36,251. De Thaise Brit was 0,501 langzamer dan zijn teamgenoot en reed daarmee dus wel nog de tweede tijd.

De Renaults van Daniel Ricciardo (3e) en Esteban Ocon volgen (4e). De doorgaans rappe Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas klokten een 6e en 9e tijd.

De kwalificatie voor de GP van Abu Dhabi begint zaterdagmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd.