Engeland in ban van megatransfer: ’Harry Kane wordt voor 187 miljoen euro Citizen’

De topschutter van Tottenham Hotspur staat volgens diverse Britse kranten voor een megatransfer. Manchester City zou bereid zijn om zo’n 187 miljoen euro neer te leggen voor de spits. Alleen Neymar (222 miljoen euro) kostte ooit meer geld.

„Het is nu een kwestie van de puntjes op de i zetten. De voorwaarden zijn voor het grootste deel overeengekomen, en het is een ongelooflijke deal”, zo wordt een bron dicht bij het vuur geciteerd.

De 27-jarige Kane kost niet alleen een bak met geld, zo klinkt het, hij gaat bij de landskampioen van Engeland ook een astronomisch salaris verdienen: naar verluidt 467.000 euro per week. Daarmee wordt hij in een klap de beste betaalde speler in de Premier League.

Harry Kane leidde Engeland naar de finale van het EK en wordt in eigen land geëerd met een muurschildering. Links bondscoach Gareth Southgate, rechts collega-international (en aanstaand clubgenoot?) Raheem Sterling. Ⓒ HH/ANP

Bij The Citizens ligt een contract voor vier of vijf jaar klaar voor Kane. Wat inhoudt dat hij tijdens zijn periode in Manchester in totaal tussen de 97 en 121 miljoen euro kan gaan verdienen.

Kane - die als talent uit de eigen jeugdopleiding eerder werd uitgeleend aan Norwich, Leicester, Leyton Orient en Millwall - is al jaren een van de meeste dodelijke spitsen van Europa. Namens Tottenham Hotspur kwam hij in 336 duels tot 221 doelpunten.

In de Engelse nationale ploeg maakte hij 38 treffers in 61 wedstrijden. Op het afgelopen EK, toen Italië in de finale na strafschoppen te sterk bleek voor The Three Lions, was Kane goed voor vier treffers.

Son Heung-min

Son Heung-min heeft zijn contract bij Tottenham Hotspur met vier jaar verlengd. De Zuid-Koreaanse international staat nu tot 2025 onder contract bij de Londense club uit de Premier League.

Son, die doorgaans de aanval vormt met Harry Kane, kwam tot nu toe 280 keer uit voor de Spurs. Hij maakte in die reeks 107 doelpunten en had ook nog eens 64 assists. Hij kwam in 2015 over van Leverkusen.

Bij Tottenham speelt ook de Nederlandse aanvaller Steven Bergwijn.