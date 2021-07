Olympisch nieuws: TeamNL haalt opgelucht adem na dag zonder positieve tests

TeamNL haalt opgelucht adem: geen nieuwe positieve tests

13.21 uur: De Nederlandse sportploeg op de Olympische Spelen heeft een dag zonder positieve coronatests doorgemaakt. Alle testuitslagen waren vrijdag negatief, aldus een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF. In de dagen ervoor testten skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van de roeiploeg positief op het coronavirus.

De drie positieve gevallen bleken allemaal in hetzelfde vliegtuig van Amsterdam naar Tokio te hebben gezeten. Op die vlucht gingen tientallen sporters en begeleiders mee. De vrees bestaat dat het gaat leiden tot meer positieve testuitslagen in het olympisch dorp, maar vrijdag waren alle uitslagen van de speekseltests negatief. Sportkoepel NOC*NSF hoopt de bron van de drie besmettingen te achterhalen.

Pieter van den Hoogenband, de chef de mission van TeamNL, heeft de sporters opgeroepen de strenge regels nauwgezet te volgen. Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen lopen 42 sporters en begeleiders van TeamNL mee het Olympisch Stadion in. Na de positieve gevallen van de afgelopen dagen heeft niemand zich afgemeld om mee te lopen.

Roeiwedstrijden vanwege weer dag vervroegd

12.35 uur: De wedstrijden in het roeien die maandag op de Olympische Spelen in Tokio op de agenda stonden, zijn wegens slechte weersvoorspellingen met een dag vervroegd naar zondag. Dat heeft roeifederatie World Rowing vrijdag gemeld.

De kwartfinales in de skiff, de halve finales in de dubbeltwee, en de herkansingen in de vier-zonder (steeds bij de mannen en vrouwen) staan nu zondag op het programma. Als gevolg daarvan zijn de wedstrijden in de acht bij de mannen en vrouwen op hun beurt vervroegd van zondag naar zaterdag.

Nederland heeft een omvangrijke afvaardiging in het roeien.

Dressuurpaarden probleemloos door keuring

10.05 uur: De Nederlandse dressuurequipe kan dit weekeinde in de geplande samenstelling van start op de Olympische Spelen van Tokio. Alle paarden van de formatie van bondscoach Alex van Silfhout doorstonden zonder problemen de veterinaire keuring in de hoofdstad van Japan.

Nederlands kampioen Edward Gal komt zaterdag in de Grand Prix met Total U.S als eerste Nederlander in actie. Daarna volgt Hans Peter Minderhoud met Dream Boy. Nummer drie Marlies van Baalen (met Go Legend) gaat zondag van start.

De beste acht landen van de Grand Prix gaan vervolgens in de Grand Prix Special strijden om de teammedailles. De individuele medailles worden later in de kür verdeeld.

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.

Algerijnse judoka trekt zich terug om Israëliër te ontlopen

08.55 uur: De Algerijnse judoka Fethi Nourine heeft zich na de loting teruggetrokken van de Olympische Spelen in Tokio. Mogelijk komt hij in de tweede ronde uit tegen de Israëliër Tohar Butbul. Dat wil hij niet om politieke redenen.

„Ik heb hard gewerkt om hier te komen”, verklaarde Nourine voor de Algerijnse televisie. „Ik steun echter de Palestijnen in hun conflict met Israël. Deze zaak is veel belangrijker dan mijn eigen ambities. Mijn beslissing is daarom ook definitief.”

Bij de wereldkampioenschappen van 2019, ook in Tokio, trok Nourine zich om dezelfde reden ook al terug.

Klik hier voor het laatste olympische nieuws en verhalen uit Tokio.

Naomi Osaka begint dag later aan Spelen

08.37 uur: De Japanse tennisster Naomi Osaka begint een dag later dan gepland aan de Olympische Spelen. De topspeelster uit het gastland komt op verzoek van het organisatiecomité niet zaterdag, maar zondag voor de eerste keer in actie. Een reden is vooralsnog niet gegeven.

Osaka komt in de eerste ronde in actie tegen de Chinese Saisai Zheng. Het wordt haar eerste partij in ongeveer twee maanden, nadat ze wegens mentale problemen rust had genomen.

Klik hier voor het laatste olympische nieuws en verhalen uit Tokio.