Arno Kamminga deelt WK-zilver met twee anderen op 100 meter school

Drie zwemmers tikten precies gelijk aan voor de tweede plek: 58,72. Behalve Kamminga waren dat de Amerikaan Nic Fink en de Italiaan Nicolo Martinenghi. Goud was er voor de Chinees Haiyang Qin (57,69).

Kamminga eindigde vorig jaar bij de WK in Boedapest ook als tweede en behaalde het zilver bij de Olympische Spelen in 2021 in Tokio. Vorig jaar laste hij na de EK gedwongen een pauze in. Hij was niet fit en moest afstand nemen van het zwemmen. Een half jaar geleden hervatte hij de training.

„Ik ben zo blij dat ik dit rotjaar zo kan afsluiten”, was de eerste reactie van Kamminga bij de NOS. „Als ik na een paar maanden trainen dit alweer kan belooft dat veel voor volgend jaar”, keek hij vooruit naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024. „Ik heb korter de tijd gehad dan normaal, om dan met zilver naar huis te gaan is geweldig.”